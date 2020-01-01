В Евросоюз из Турции пропустили уже 76 тысяч беженцев

Информацию предоставили турецкие пограничники, но данные пока не были подтверждены властями Греции и Болгарии.

Турция пропустила в ЕС больше 76 тысяч мигрантов

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что турецкие пограничники пропустили в Евросоюз уже 76 тысяч беженцев. Об этом сообщает Daily Sabah в воскресенье, 1 марта.

"Более 76 тысяч мигрантов с пятницы покинули турецкие границы через Эдирне в Европу", - сказано в публикации.

Отмечается также, что в Греции и Болгарии эти данные пока не подтверждают.

Ранее сообщалось, что более 47 тысяч беженцев пересекли границы Турции с ЕС. Сирийские мигранты покидают Турцию через приграничную с Грецией и Болгарией провинцию Эдирне. Турция открыла границы после эскалации боевых действий в сирийской провинции Идлиб, где погибли 33 турецких солдата в результате атак правительственных войск Сирии и РФ.

Также стало известно, что на границе Турции и ЕС произошли столкновения мигрантов и правоохранителей. Беженцы пытаются прорвать границу Турции с Грецией. В буферной зоне оказались около 500 человек.

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