С лайнера Diamond Princess эвакуировали всех людей

Последними судно покинули около 130 членов экипажа. Те, у кого не выявили коронавируса, проведут в карантине две недели.

Япония завершила эвакуацию со стоявшего на карантине круизного лайнера

В Японии с круизного лайнера Diamond Princess эвакуировали последнюю группу людей. Об этом со ссылкой на главу Минздрава Японии Кацунобу Като сообщает NHK в воскресенье, 1 марта.

Сегодня судно покинули около 130 членов экипажа. Среди них были граждане Индонезии.

Отметим, что эвакуация членов экипажа, чьи анализы на коронавирус оказались отрицательными, началась 26 февраля. Людей поместят на двухнедельный карантин в государственное учреждение, расположенное в префектуре Сайтама. Их отпустят после повторных анализов, если их результаты будут отрицательными.

Круизный лайнер намерены продезинфицировать и отправить на техническое обслуживание на верфь.

Представители Минздрава, находившиеся на борту судна, сдали тест на коронавирус. В результате анализы не выявили заболевание ни у одного из сотрудников ведомства.

Ранее в МИД Украины сообщили, что одна украинка с Diamond Princess выздоровела от коронавируса.

Украинские власти также задумались об эвакуации украинцев из Японии. Несмотря на отказ украинцев членов экипажа лайнера Diamond Princess, Минздрав рассматривает вопрос об их эвакуации.

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