Десять богатейших людей мира потеряли более $80 млрд из-за коронавируса

Удар по состояниям миллиардеров нанесла биржевая паника из-за коронавируса. Больше всех потерял Джефф Безос.

Десять миллиардеров потеряли более 80 млрд долларов из-за коронавируса itc.ua

Спровоцированная коронавирусом биржевая паника привела к тому, что десять миллиардеров потеряли 83 млрд долларов, а десятки других лишились сотен миллионов. Об этом сообщает Forbes в воскресенье, 1 марта.

Лидером десятки стал самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос. На прошлой неделе он потерял 14,1 долларов. На момент закрытия рынка в пятницу его собственный капитал составлял 113,6 млрд долларов.

Инвестор Уоррен Баффет потерял 9,8 млрд долларов - его состояние сократилось до 80,3 млрд долларов.

Илон Маск потерял 8,9 млрд долларов из-за падения акций Tesla. Его состояние сократилось до 34,7 млрд долларов.

За ними в рейтинге следуют Марк Цукерберг, Facebook (-8,5 млрд долларов); Ларри Эллисон, Oracle (-7,7 млрд долларов); Бернар Арно, LVMH (-7,4 млрд долларов); Ларри Пейдж, Alphabet (-7,3 млрд долларов); Сергей Брин, Alphabet (-7,0 млрд долларов); Билл Гейтс, Microsoft (-6,6 млрд долларов); Амансио Ортега (-6,1 млрд долларов).

Напомним, что ранее миллиардеры оказались богаче более чем половины человечества. Богатство 2,2 тысяч миллиардеров превысило совокупные накопления 4,6 миллиарда людей, а 22 богатейших мужчины владеют капиталом эквивалентным имуществу всех женщин Африки.

Также сообщалось, что Forbes представил "неудачников года" среди миллиардеров. В списке оказался богатейший человек планеты Джефф Безос, состояние которого значительно сократилось из-за развода.

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