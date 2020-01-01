Турецкие военные разрушили военный аэродром в Алеппо

Теперь армии Башара Асада и его сторонникам будет труднее вести наступление на города в Сирии.

Турецкая армия вывела из строя военный аэродром в сирийском Алеппо Анадолу

В Сирии турецкая армия вывела из строя военный аэродром в провинции Алеппо, который был под контролем сил режима Башара Асада. Об этом сообщает агентство Anadolu в воскресенье, 1 марта.

Удар по аэродрому был нанесен в субботу ударными БПЛА и артиллерией ВС Турции. Этот военный объект в пригороде Алеппо активно использовался силами Асада при организации атак на населенные пункты зоны деэскалации.

Вывод из строя аэродромов на северо-западе Сирии значительно сузит возможности для маневрирования сторонников Асада в этой части страны.

Напомним, что ранее Турция начала новую операцию в Сирии. Единственная цель операции - самооборона от солдат режима Асада, утверждают турецкие власти.

Также сообщалось, что Турция задействовала дроны, в результате чего точечным выстрелом были уничтожены три командира правительственных войск Сирии.

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