Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Турецкие военные разрушили военный аэродром в Алеппо

Комментариев: 0
Теперь армии Башара Асада и его сторонникам будет труднее вести наступление на города в Сирии.
Турецкая армия вывела из строя военный аэродром в сирийском Алеппо
Турецкая армия вывела из строя военный аэродром в сирийском Алеппо
Анадолу

В Сирии турецкая армия вывела из строя военный аэродром в провинции Алеппо, который был под контролем сил режима Башара Асада. Об этом сообщает агентство Anadolu в воскресенье, 1 марта.

Удар по аэродрому был нанесен в субботу ударными БПЛА и артиллерией ВС Турции. Этот военный объект в пригороде Алеппо активно использовался силами Асада при организации атак на населенные пункты зоны деэскалации.

Вывод из строя аэродромов на северо-западе Сирии значительно сузит возможности для маневрирования сторонников Асада в этой части страны.

Напомним, что ранее Турция начала новую операцию в Сирии. Единственная цель операции - самооборона от солдат режима Асада, утверждают турецкие власти.

Также сообщалось, что Турция задействовала дроны, в результате чего точечным выстрелом были уничтожены три командира правительственных войск Сирии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Турция, Сирия, военные, аэродром, Башар Аль-Асад
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь