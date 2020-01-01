Коронавирус: в Австрии заболели 14 человек, в Германии - 129

Из 14 случаев, зарегистрированных в Австрии, восемь зафиксированы в Вене. В Германии количество заразившихся увеличилось с 53 до 129 за два дня.

В Австрии зафиксированы 14 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает APA в воскресенье, 1 марта.

"В Австрии в общем 14 человек заразились новым коронавирусом. Штаб реагирования МВД в воскресенье сообщил о четырех новых случаях в Вене", - сказано в сообщении.

У новых заразившихся наблюдаются "легкие симптомы" заболевания. Общее количество инфицированных в федеральной столице составляет восемь человек, еще по два случая заражения зафиксированы в Тироле и Нижней Австрии, по одному - в Зальцбурге и Штирии.

В Вене заразились семейная пара туристов из Германии, которые подхватили инфекцию еще у себя на родине, и два жителя столицы - мужчина, который не выезжал за пределы города, и женщина, ездившая на карнавал в Милан.

В Германии количество инфицированных коронавирусом достигло 129. По состоянию на пятницу случаев было всего 53, сообщает Институт Роберта Коха.

"По состоянию на 15.00 1 марта в Германии подтверждено 129 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2", - передает институт.

Больше всего их в земле Северный Рейн-Вестфалия - 74, почти все - в районе Гайнсберг.

В Баварии 23 случая, в Баден-Вюртемберге 15, в Гессене - 8. По два подтвержденных случая в Рейнланд-Пфальце и Шлезфиг Гольштейне; по одному - в Нижней Саксонии, Гамбурге и Бремене. А также два случая среди гостей страны, местонахождение которых на указывается.

Ранее сообщалось, что ВОЗ повысила уровень распространения коронавируса до очень высокого.

Напомним, что в Украине начала работать горячая линия по вопросам коронавируса.

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