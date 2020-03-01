На Ближнем Востоке обвалился фондовый рынок

Рынок акций резко упал после новостей о быстром распространении коронавируса Covid-19 в регионе.

Рынок акций на Ближнем Востоке резко упал на фоне новостей о распространении коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg в воскресенье, 1 марта.

"Акций на Ближнем Востоке резко упали после худшей недели цен на нефть с 2008 года", - сообщается в публикации, а также отмечается, что обвал произошел на фоне объявления новых случаев коронавируса в регионе.

По информации издания, показатель Дубая упал на 5,1% до самого низкого уровня с 2018 года, в то время как показатели в Саудовской Аравии, Абу-Даби и Египта увеличили потери с прошлой недели.

В свою очередь в Эр-Рияде акции Saudi Aramco упали до самого низкого уровня с момента первичного публичного размещения акций в декабре.

Падение цен на нефть будет оказывать давление на экономики стран Персидского залива, поскольку этот товар составляет значительную часть государственных доходов.

В частности, цены на нефть West Texas Intermediate упали на 16% на прошлой неделе до 44,76 доллара за баррель, в то время как нефть марки Brent ослабла до чуть менее 50 долларов за баррель.

Напомним, что мировая экономика потеряла $5 триллионов из-за коронавируса. Фондовые биржи показывают худшую динамику с момента мирового финансового кризиса в 2008 году.

Также сообщалось, что десять богатейших людей мира потеряли более $80 млрд из-за коронавируса. Удар по состояниям миллиардеров нанесла биржевая паника из-за коронавируса. Больше всех потерял Джефф Безос.

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