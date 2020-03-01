Коронавирус зафиксировали еще в двух странах

Первые случаи заражения подтвердились в Чехии, куда трое зараженных приехали из Италии. В Доминикане заболевшим также оказался турист из Италии.

В Доминикане коронавирус Covid-19 обнаружили у мужчины, который ранее прибыл в страну из Италии и не проявлял симптомов заражения. Об этом сообщает газета Listin Diario в воскресенье, 1 марта.

Инфицированным является гражданин Италии, в настоящий момент он находится в военном госпитале Рамон де Лара, расположенном на востоке республики. Там же находится еще один иностранец - гражданин Франции - с подозрением на заражение коронавирусом. Диагноз еще не подтвержден.

В Чехии коронавирус выявили у троих человек, приехавших из Италии, пишет Reuters.

Среди зараженных двое чехов и один американский студент, который учился в Милане. У всех инфицированных заболевание протекает в легкой форме. Два случая зафиксированы в Праге, еще один в городе Усти-над-Лабем.

Напомним, что ранее в Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Заразившимся опасной инфекцией оказался мужчина, прилетевший со своей женой из Ирана. Он сам обратился к врачам.

Также сообщалось, что в Эквадоре зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Речь идет о 70-летней гражданке Эквадора, постоянно живущей в Испании. Она приехала на родину 14 февраля.

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