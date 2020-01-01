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Ситуацию в Сирии обсудят главы МИД Евросоюза

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Экстренное заседание созвали по запросу Греции, куда хлынул поток беженцев, когда Турция перестала останавливать мигрантов на границе.
Главы МИД Евросоюза проведут экстренную встречу по Идлибу
Главы МИД Евросоюза проведут экстренную встречу по Идлибу
Getty Images

В ближайшие дни пройдет экстренное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, которое соберется для рассмотрения ситуации в Сирии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в воскресенье, 1 марта.

"На ближайшей неделе я созываю экстренное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, чтобы обсудить сложившуюся вокруг Идлиба ситуацию, в том числе по запросу главы МИД Греции", - сказано в заявлении.

В МИД Турции заявили, что более 100 тысяч беженцев пересекли границу с ЕС.

"По состоянию на 19:40, число беженцев, которые покинули нашу страну через Эдирне, составляет 100577 человек", - написал глава МВД Турции в Twitter.

При этом власти Греции сообщили, что не впустили 10 тысяч мигрантов, применив против них тяжелые водометы и слезоточивый газ, пишет DW.

Беженцы в ответ забрасывали отряды полиции камнями и другими предметами. Один полицейский получил ранения.

Ранее сообщалось, что более 47 тысяч беженцев пересекли границы Турции с ЕС. Сирийские мигранты покидают Турцию через приграничную с Грецией и Болгарией провинцию Эдирне. Турция открыла границы после эскалации боевых действий в сирийской провинции Идлиб, где погибли 33 турецких солдата в результате атак правительственных войск Сирии и РФ.

Позже стало известно, что в Евросоюз из Турции пропустили уже 76 тысяч беженцев. Информацию предоставили турецкие пограничники, но данные пока не были подтверждены властями Греции и Болгарии.

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Теги: ЕС, Турция, Сирия, Евросоюз, Греция, беженцы, мигранты, беженцы из Сирии
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Источник: korrespondent.net

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