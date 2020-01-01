Ситуацию в Сирии обсудят главы МИД Евросоюза

Экстренное заседание созвали по запросу Греции, куда хлынул поток беженцев, когда Турция перестала останавливать мигрантов на границе.

В ближайшие дни пройдет экстренное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, которое соберется для рассмотрения ситуации в Сирии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в воскресенье, 1 марта.

"На ближайшей неделе я созываю экстренное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, чтобы обсудить сложившуюся вокруг Идлиба ситуацию, в том числе по запросу главы МИД Греции", - сказано в заявлении.

В МИД Турции заявили, что более 100 тысяч беженцев пересекли границу с ЕС.

"По состоянию на 19:40, число беженцев, которые покинули нашу страну через Эдирне, составляет 100577 человек", - написал глава МВД Турции в Twitter.

При этом власти Греции сообщили, что не впустили 10 тысяч мигрантов, применив против них тяжелые водометы и слезоточивый газ, пишет DW.

Беженцы в ответ забрасывали отряды полиции камнями и другими предметами. Один полицейский получил ранения.

Ранее сообщалось, что более 47 тысяч беженцев пересекли границы Турции с ЕС. Сирийские мигранты покидают Турцию через приграничную с Грецией и Болгарией провинцию Эдирне. Турция открыла границы после эскалации боевых действий в сирийской провинции Идлиб, где погибли 33 турецких солдата в результате атак правительственных войск Сирии и РФ.

Позже стало известно, что в Евросоюз из Турции пропустили уже 76 тысяч беженцев. Информацию предоставили турецкие пограничники, но данные пока не были подтверждены властями Греции и Болгарии.

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