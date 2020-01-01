Парламентские выборы состоялись в Таджикистане

На выборах проголосовали более 75% избирателей при необходимом минимуме в 50%, поэтому выборы были признаны состоявшимися в 15:00 по местному времени.

В Таджикистане завершились парламентские выборы. Об этом сообщает DW в воскресенье, 1 марта.

Глава ЦИК Таджикистана Бахтиер Худоерзоды заявил, что выборы признаны состоявшимися в 15:00 по местному времени. Явка превысила 75% при необходимом минимуме в 50% и составила около 3,7 миллионов человек.

Теперь работники избиркомов приступили к подсчету голосов, предварительные результаты объявят 2 марта. Окончательные итоги выборов станут известны не позднее чем через две недели.

Отметим, что выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана проводятся раз в пять лет. За 63 места боролись 241 человек: 65 кандидатов от семи партий по партийным спискам и 176 кандидатов в одномандатных округах. Жалоб и сообщений о нарушениях в комиссию не поступало.

Напомним, что ранее в Иране прошли выборы в парламент. Изначально для участия в выборах подали заявки более 15 тысяч человек. Но в итоге претендентов осталось меньше половины.

Также сообщалось, что стали известны результаты первых праймериз в США. Джо Байден провалился на первом партсобрании, которое предшествует выборам в США. По предварительным данным среди демократов победил Берни Сандерс.

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