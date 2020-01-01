Иран назвал "капитуляцией США" соглашение Америки с талибами
Годы присутствия войск США в Афганистане закончились капитуляцией Вашингтона. Об этом глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в Twitter в воскресенье, 1 марта.
"19 лет унижения закончились капитуляцией США в Афганистане", - написал Зариф и добавил, что аналогичная ситуация произошла или произойдет с США в Сирии, Ираке и Йемене.
Американцам "не следовало осуществлять вторжение в Афганистан", продолжил иранский министр.
"США уйдут, но оставят за собой большой беспорядок", - считает Зариф.
Накануне стало известно, что США и "Талибан" подписали историческое мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск и сил НАТО из Афганистана и начало межафганского диалога. Со своей стороны талибы должны воздерживаться от насилия.
При этом в сентябре прошлого года президент США Дональд Трамп заявлял, что переговоры с талибами "мертвы".
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