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Иран назвал "капитуляцией США" соглашение Америки с талибами

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Присутствие войск США в Афганистане закончилось капитуляцией Штатов, считает Джавад Зариф.
В Иране назвали соглашение США с талибами капитуляцией Вашингтона
В Иране назвали соглашение США с талибами капитуляцией Вашингтона

Годы присутствия войск США в Афганистане закончились капитуляцией Вашингтона. Об этом глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в Twitter в воскресенье, 1 марта.

"19 лет унижения закончились капитуляцией США в Афганистане", - написал Зариф и добавил, что аналогичная ситуация произошла или произойдет с США в Сирии, Ираке и Йемене.

Американцам "не следовало осуществлять вторжение в Афганистан", продолжил иранский министр.

"США уйдут, но оставят за собой большой беспорядок", - считает Зариф.

Накануне стало известно, что США и "Талибан" подписали историческое мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск и сил НАТО из Афганистана и начало межафганского диалога. Со своей стороны талибы должны воздерживаться от насилия.

При этом в сентябре прошлого года президент США Дональд Трамп заявлял, что переговоры с талибами "мертвы".

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Теги: Афганистан, США, Иран, Талибан
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Источник: korrespondent.net

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