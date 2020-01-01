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В NASA зафиксировали улучшение качества воздуха в Китае на фоне COVID-19

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В феврале уровень диоксида азота над КНР заметно уменьшился, что связывают с карантином и приостановкой работы предприятий.
Смог в Пекине
Смог в Пекине
 
Спутниковые снимки, представленные NASA и Европейским космическим агентством 1 марта, свидетельствуют о значительном снижении уровня загрязнения воздуха в Китае в феврале 2020 года, что связывают со снижением экономической активности в стране из-за коронавируса. 
 
Так, на двух опубликованных изображениях показаны данные об уровне диоксида азота в воздухе с 1 по 20 января, перед тем как власти Китая начали вводить карантин, и с 10 по 25 февраля, когда ограничения уже действовали.
 
По данным космического агентства, снижение уровня выбросов сначала зафиксировали в районе города Ухань, где карантин объявили сразу после вспышки COVID-19.
 
Отмечается, что определенную роль в падении уровня диоксида азота сыграло празднование лунного Нового года в Китае. Однако исследователи полагают, что снижение - это больше, чем просто праздничный эффект или изменение погоды, и связано оно с мерами по минимизации распространения коронавируса.
 
 

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Теги: NASA, Китай, спутник, фото, воздух, загрязнение воздуха, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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