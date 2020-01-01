В NASA зафиксировали улучшение качества воздуха в Китае на фоне COVID-19

В феврале уровень диоксида азота над КНР заметно уменьшился, что связывают с карантином и приостановкой работы предприятий.

Спутниковые снимки, представленные NASA и Европейским космическим агентством 1 марта, свидетельствуют о значительном снижении уровня загрязнения воздуха в Китае в феврале 2020 года, что связывают со снижением экономической активности в стране из-за коронавируса.

Так, на двух опубликованных изображениях показаны данные об уровне диоксида азота в воздухе с 1 по 20 января, перед тем как власти Китая начали вводить карантин, и с 10 по 25 февраля, когда ограничения уже действовали.

По данным космического агентства, снижение уровня выбросов сначала зафиксировали в районе города Ухань, где карантин объявили сразу после вспышки COVID-19.

Отмечается, что определенную роль в падении уровня диоксида азота сыграло празднование лунного Нового года в Китае. Однако исследователи полагают, что снижение - это больше, чем просто праздничный эффект или изменение погоды, и связано оно с мерами по минимизации распространения коронавируса.

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