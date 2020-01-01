Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коронавирус во Франции: число зараженных возросло до 130

Комментариев: 0
В субботу, 29 февраля, сообщалось о 100 подтвержденных случаях заболевания на территории страны.
Во Франции растет число зараженных коронавирусом
Во Франции растет число зараженных коронавирусом
 
Во Франции число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 130. Об этом 1 марта сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на главу генеральной дирекции здравоохранения Жерома Саломона.
 
По словам чиновника, 116 заболевших находятся в клиниках, девять из них - в критическом состоянии. Еще 12 человек вылечились от вируса, двое - скончались.
 
На данный момент носителей коронавируса выявили в 12 регионах страны. 
 
 
Напомним, во Франции резко возросло число зараженных коронавирусом. Посольство Украины в Париже рекомендовало украинским гражданам, находящимся в стране или собирающимся ее посетить, соблюдать рекомендации по мерам защиты от COVID-19.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Франция, заражение, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь