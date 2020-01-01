Коронавирус во Франции: число зараженных возросло до 130

В субботу, 29 февраля, сообщалось о 100 подтвержденных случаях заболевания на территории страны.

Во Франции число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 130. Об этом 1 марта сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на главу генеральной дирекции здравоохранения Жерома Саломона.

По словам чиновника, 116 заболевших находятся в клиниках, девять из них - в критическом состоянии. Еще 12 человек вылечились от вируса, двое - скончались.

На данный момент носителей коронавируса выявили в 12 регионах страны.

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