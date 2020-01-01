Коронавирус во Франции: число зараженных возросло до 130
В субботу, 29 февраля, сообщалось о 100 подтвержденных случаях заболевания на территории страны.
Во Франции число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 130. Об этом 1 марта сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на главу генеральной дирекции здравоохранения Жерома Саломона.
По словам чиновника, 116 заболевших находятся в клиниках, девять из них - в критическом состоянии. Еще 12 человек вылечились от вируса, двое - скончались.
На данный момент носителей коронавируса выявили в 12 регионах страны.
Напомним, во Франции резко возросло число зараженных коронавирусом. Посольство Украины в Париже рекомендовало украинским гражданам, находящимся в стране или собирающимся ее посетить, соблюдать рекомендации по мерам защиты от COVID-19.
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