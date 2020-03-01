Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Италии жертвами коронавируса стали 34 человека

Комментариев: 0
По всей стране заразились более 1,5 тысячи человек, из них 140 находятся в тяжелом состоянии.
В Италии растет число зараженных коронавирусом
В Италии растет число зараженных коронавирусом
 
Число погибших от нового коронавируса в Италии достигло 34 человек, более 1,5 тысячи заражены. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщило агентство ANSA со ссылкой на главу службы гражданской обороны Анджело Боррелли. 
 
По данным чиновника, всего с начала чрезвычайной ситуации были заражены 1694 человека, из них 83 выздоровели и 34 скончались.
 
На данный момент инфицированы 1577 человек, в реанимации находятся 140.
 
Как отметил Борелли, в стране имеется острая нехватка масок и государство уже закупило пять миллионов штук, из которых 400 тысяч придут 2 марта.
 
По данным на субботу, 29 февраля, в Италии были заражены 1049 человек и 29 скончались.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Италия, смерть, заражение, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь