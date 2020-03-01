В Италии жертвами коронавируса стали 34 человека

По всей стране заразились более 1,5 тысячи человек, из них 140 находятся в тяжелом состоянии.

Число погибших от нового коронавируса в Италии достигло 34 человек, более 1,5 тысячи заражены. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщило агентство ANSA со ссылкой на главу службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

По данным чиновника, всего с начала чрезвычайной ситуации были заражены 1694 человека, из них 83 выздоровели и 34 скончались.

На данный момент инфицированы 1577 человек, в реанимации находятся 140.

Как отметил Борелли, в стране имеется острая нехватка масок и государство уже закупило пять миллионов штук, из которых 400 тысяч придут 2 марта.

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