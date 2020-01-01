В Китае число жертв коронавируса превысило 2900

За минувшие сутки скончались 42 человека. Подтверждены более 80 тысяч случаев заражения COVID-19.

В Китае число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом достигло 80 026 человек, из них 2912 скончались. Об этом 2 марта сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным китайских властей, 44 462 человека излечились и выписаны из больниц, из общего числа зараженных болеют 32 652 человека.

За последние сутки по всей стране были выявлены 202 новых случая заражения, скончались 42 человека - все в провинции Хубэй.

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