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В Китае число жертв коронавируса превысило 2900

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За минувшие сутки скончались 42 человека. Подтверждены более 80 тысяч случаев заражения COVID-19.
В Китае выросло число зараженных COVID-19
В Китае выросло число зараженных COVID-19
 
В Китае число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом достигло 80 026 человек, из них 2912 скончались. Об этом 2 марта сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
 
По данным китайских властей, 44 462 человека излечились и выписаны из больниц, из общего числа зараженных болеют 32 652 человека.
 
За последние сутки по всей стране были выявлены 202 новых случая заражения, скончались 42 человека - все в провинции Хубэй.
 
 
Ранее ВОЗ изменила уровень риска коронавируса на глобальном уровне на "очень высокий".

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Теги: Китай, жертвы, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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