Демократ Буттиджич выходит из предвыборной гонки в США

Ранее политик одержал впечатляющую победу на праймериз в Айове, однако в Южной Каролине потерпел "сокрушительное поражение".

Представитель Демократической партии США и бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич решил выйти из президентской гонки. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил телеканал NBC

Как указал представитель Буттиджича, политик принял такое решение после "сокрушительного поражения" в праймериз, которые проходили в Южной Каролине.

По итогам первичных выборов в штате победу одержал Джо Байден. В тройку лидеров также вошли Берни Сандерс и миллиардер Том Стейер. Буттиджич оказался только на четвертом месте, набрав лишь 8% голосов. При этом ранее в Айове он сумел одержать победу, а в Нью-Гэмпшире занял второе место.

Отмечается, что Буттиджич должен был ехать в Техас, но вместо этого отправится в Индиану, где объявит о выходе из кампании.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал эту информацию в Twitter. По его словам, теперь голоса Буттиджича во время "супервторника" уйдут его конкуренту Байдену, что приведет в конечном итоге к проигрышу Сандерса.

Напомним, по итогам первых трех выборов в Айове, Нью-Гемпшире и Неваде лидирует Берни Сандерс, у которого 45 делегатов, у бывшего мэра города Саут-Бенд в Индиане Пита Буттиджича - 25, у Байдена - 15, у сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен - восемь, а у сенатора от Миннесоты Эми Клобушар - семь. Праймериз в Южной Каролине стали последними перед так называемым "супервторником", когда 3 марта выборы пройдут сразу в 14 штатах, включая самые крупные Калифорнию и Техас. По их итогам будут распределены голоса 1357 делегатов, то есть одной трети от общего числа.

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