COVID-19 за пределами Китая: более 100 жертв

Коронавирус распространился в 58 странах мира. Общее число зараженных вне КНР превысило семь тысяч человек.

COVID-19 выявили уже в 58 странах мира

За пределами Китая новым коронавирусом заразились семь тысяч человек. Об этом говорится в ежедневном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 1 марта.

Отмечается, что за последние сутки вне Китая было выявлено 1160 новых случаев заболевания, общее число заразившихся составило 7169 человек.

Больше всего новых заболевших выявили в Южной Корее - 586 человек за последние сутки, на втором месте Италия с 240 новыми случаями, третий - Иран, где подтвердили 205 случаев заражения.

Вирус распространился в 58 странах. На 1 марта вирус обнаружили в Монако, Азербайджане, Эквадоре, Катаре и Ирландии.

Зафиксировано 18 новых смертей вне Китая. В общей сложности, за пределами КНР погибли уже 104 человека.

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