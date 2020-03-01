COVID-19 за пределами Китая: более 100 жертв
Коронавирус распространился в 58 странах мира. Общее число зараженных вне КНР превысило семь тысяч человек.
За пределами Китая новым коронавирусом заразились семь тысяч человек. Об этом говорится в ежедневном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 1 марта.
Отмечается, что за последние сутки вне Китая было выявлено 1160 новых случаев заболевания, общее число заразившихся составило 7169 человек.
Больше всего новых заболевших выявили в Южной Корее - 586 человек за последние сутки, на втором месте Италия с 240 новыми случаями, третий - Иран, где подтвердили 205 случаев заражения.
Вирус распространился в 58 странах. На 1 марта вирус обнаружили в Монако, Азербайджане, Эквадоре, Катаре и Ирландии.
Зафиксировано 18 новых смертей вне Китая. В общей сложности, за пределами КНР погибли уже 104 человека.
Напомним, в Китае число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 80 026 человек, из них 2912 скончались.
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