Папа Римский отменил участие в мероприятиях из-за простуды

Понтифик не сможет прибыть в город Аричча, чтобы традиционно встретиться с членами Римской курии во время Великого поста. В Ватикане подчеркнули, что речь идет о легком недомогании.

Папа Римский Франциск не сможет участвовать в традиционной неделе духовных размышлений из-за простуды. Об этом он рассказал 1 марта во время проповеди на площади Святого Петра, сообщается на сайте Ватикана.

Франциск обратился к собравшимся на площади из окна ватиканского дворца. Он отметил, что не сможет прибыть в город Аричча недалеко от Рима из-за простуды.

"Прошу вас вознести молитвы за успех духовных размышлений", - заявил Франциск и пообещал посвятить предстоящую неделю духовным размышлениям в Ватикане.

Как отмечает AFP , выступление Папы 1 марта стало первым после того, как в Ватикане сообщили о "легком недомогании" понтифика.

До этого в последний раз он появлялся на публике во время мессы в Риме 26 февраля, когда присутствовавшие заметили у Папы кашель и насморк.

Пресс-секретарь Святого Престола Маттео Бруни подчеркнул, что нет оснований диагностировать у Папы римского что-то помимо "легкого недомогания".

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