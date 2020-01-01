В Южной Корее лидеров секты обвиняют в распространении коронавируса

Число заболевших коронавирусом в стране приближается к четырем тысячам, более половины из них - члены секты.

В Южной Кореи 12 лидеров секты Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи подозревают в распространении коронавируса на территории страны. В прокуратуру против них местные власти уже подали иск, сообщает в понедельник, 2 марта, BBC.

Так, участники секты подозреваются в убийстве, причинении вреда и нарушении закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний.

По официальным данным, вспышка коронавируса в Южной Корее началась с города Тэгу, где последователи этой секты заразили друг друга в ходе совершения обряда, после чего вирус начал распространяться по стране.

Отмечается, что медики провели обследование всех 230 000 членов этой секты, и примерно 9 000 человек из них сообщили, что испытывают симптомы коронавируса.

88-летний основатель секты Ли Ман Хи также сдал анализы на коронавирус, результаты которых пока неизвестны.

Как известно, после Китая Южная Корея стала второй страной по числу заболеваний коронавирусом: здесь 3 736 подтвержденных заболевших и 21 умерший. Более половины зараженных - последователи учения Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи.

Напомним, по последним данным, коронавирус распространился в 58 странах мира. Общее число зараженных вне КНР превысило семь тысяч человек. Тем временем в Китае число жертв коронавируса превысило 2900. В Украине случаев коронавируса пока не зафиксировали.

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