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На Филиппинах уволенный охранник ТЦ взял коллег в заложники

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На месте были слышны выстрелы, с захватчиком ведутся переговоры. Одного раненого госпитализировали.
ТЦ окружен силовиками
ТЦ окружен силовиками
twitter.com/inquirerdotnet

В столице Филиппин Маниле уволенный охранник торгового центра со стрельбой взял в заложники по меньшей мере 27 бывших коллег. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает The Straits times.

Отмечается, что по меньшей мере один человек был ранен и доставлен в больницу.

Глава Восточного полицейского округа Джонсон Алмазан сказал, что выстрелы были слышны в V-Mall незадолго до полудня по местному времени. Тысячи покупателей, продавцов и сотрудников торгового центра бежали к выходу после того, как начались выстрелы.

Мэр города Фрэнсис Замора сообщил журналистам, что бывший охранник, который раньше работал в торговом центре, взял в заложники около 30 человек.

После увольнения мужчина не появлялся несколько дней и вернулся сегодня, чтобы "выдвинуть некоторые требования". Также мэр сообщил, что вооруженный экс-охранник пытался убедить бывших коллег присоединиться к нему и осуществить некий бунт против руководства торгового центра.

Замора отметил, что мужчина, вероятно, принес с собой гранаты. Сам Замора сейчас на месте, пытается договориться с боевиком.

На видео, размещенных в социальных сетях, видно полицейские машины у входа в торговый центр и сотни людей. Все двери торгового центра заперты.

Напомним, в феврале в одном из торговых центров Бангкока в Таиланде неизвестный открыл стрельбу, убив свою бывшую супругу и ранив свидетеля. Незадолго до этого в Таиланде вооруженный военнослужащий расстрелял сослуживцев и угнал автомобиль в одной из армейских частей. Разъезжая по городу, он открыл огонь по прохожим, а затем скрылся в торговом центре и захватил заложников. Он был ликвидирован в ходе 17-часовой операции. 

 

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Теги: видео, фото, заложники, Филиппины
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Источник: korrespondent.net

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