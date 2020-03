На Филиппинах уволенный охранник ТЦ взял коллег в заложники

В столице Филиппин Маниле уволенный охранник торгового центра со стрельбой взял в заложники по меньшей мере 27 бывших коллег. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает The Straits times.

Отмечается, что по меньшей мере один человек был ранен и доставлен в больницу.

Глава Восточного полицейского округа Джонсон Алмазан сказал, что выстрелы были слышны в V-Mall незадолго до полудня по местному времени. Тысячи покупателей, продавцов и сотрудников торгового центра бежали к выходу после того, как начались выстрелы.

Мэр города Фрэнсис Замора сообщил журналистам, что бывший охранник, который раньше работал в торговом центре, взял в заложники около 30 человек.

После увольнения мужчина не появлялся несколько дней и вернулся сегодня, чтобы "выдвинуть некоторые требования". Также мэр сообщил, что вооруженный экс-охранник пытался убедить бывших коллег присоединиться к нему и осуществить некий бунт против руководства торгового центра.

Замора отметил, что мужчина, вероятно, принес с собой гранаты. Сам Замора сейчас на месте, пытается договориться с боевиком.

На видео, размещенных в социальных сетях, видно полицейские машины у входа в торговый центр и сотни людей. Все двери торгового центра заперты.

LOOK: Situation at a hostage taking at Virra Mall, Greenhills, San Juan City. | GRIG MONTEGRANDE/PHILIPPINE DAILY INQUIRER pic.twitter.com/NAaYJgsw85