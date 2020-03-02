Путин заявил, что Россия не будет воевать

Глава РФ рассказал о том, что Россия находится на 7 месте в мировом рейтинге стран по объему военного бюджета.

Глава РФ Владимир Путин рассказал о том, что Россия не планирует войну. Он подчеркнул, что РФ создает условия для того, чтобы другие страны не имели намерений развязать с ней конфликт. Об этом президент России заявил в интервью ТАСС.

Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами, - подчеркнул президент РФ

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Владимир Путин подчеркнул, что РФ занимает 7 место в мировом рейтинге стран по размеру военного бюджета. Лидирующие места в данном рейтинге занимают США, Китай, Англия, Саудовская Аравия, Япония и Франция.

“Более того, наши расходы из года в год сокращаются. А расходы других стран растут“, - отметил президент России.

Путин рассказал о том, что сложилась “уникальная“ ситуация, когда РФ перестала “догонять“ остальные государства в оборонной сфере.

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“Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда“, - заявил он.

Путин подчеркнул, что речь идет о гиперзвуковых ударных комплексах

Глава РФ подытожил речь тем, что сейчас российской армии достаточно чуть больше 1 миллиона человек. При этом доля современной техники в войске выросла с 6% до 70%.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский не поддержал идею Путина об объединении Украины и РФ.

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