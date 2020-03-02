Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Путин заявил, что Россия не будет воевать

Комментариев: 6
Глава РФ рассказал о том, что Россия находится на 7 месте в мировом рейтинге стран по объему военного бюджета.
Глава РФ Владимир Путин
Глава РФ Владимир Путин
Getty Images

Глава РФ Владимир Путин рассказал о том, что Россия не планирует войну. Он подчеркнул, что РФ создает условия для того, чтобы другие страны не имели намерений развязать с ней конфликт. Об этом президент России заявил в интервью ТАСС.

Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами, - подчеркнул президент РФ

Читай также: Эрдоган попросил Путина оставить Турцию “один на один“ с Асадом

Владимир Путин подчеркнул, что РФ занимает 7 место в мировом рейтинге стран по размеру военного бюджета. Лидирующие места в данном рейтинге занимают США, Китай, Англия, Саудовская Аравия, Япония и Франция. 

“Более того, наши расходы из года в год сокращаются. А расходы других стран растут“, - отметил президент России.

Путин рассказал о том, что сложилась “уникальная“ ситуация, когда РФ перестала “догонять“ остальные государства в оборонной сфере. 

Читай также: “Вы настоящий?”: Путин рассказал о своих двойниках

“Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда“, - заявил он.

Путин подчеркнул, что речь идет о гиперзвуковых ударных комплексах

Глава РФ подытожил речь тем, что сейчас российской армии достаточно чуть больше 1 миллиона человек. При этом доля современной техники в войске выросла с 6% до 70%.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский не поддержал идею Путина об объединении Украины и РФ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Владимир Путин, РФ, война
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Колишній-східняк    02.03.2020, 10:22
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Он в своё время и на вопрос о возможном отжатии Крыма говорил, что это нельзя себе представить даже в самом страшном сне. Я прекрасно это помню.
Himik    02.03.2020, 10:09
Оценка:  +1
Himik
В Москве появился короновирус, а теперь послушаем х*йла
Himik    02.03.2020, 10:03
Оценка:  +2
Himik
"Единожды солгавший, кто тебе поверит?" (К.Прутков афоризм №74)
SINOBI-LIFE    02.03.2020, 09:49
Оценка:  +10
SINOBI-LIFE
Верить Х,,ЛУ себя обмануть,хочешь мира - готовься к войне с мордором!!!
Путин-Xyйло    02.03.2020, 09:48
Оценка:  +9
Путин-Xyйло
Пи3дабол-сказочник!
Николай510    02.03.2020, 09:42
Оценка:  +12
Николай510
Свежо предание, но верится с трудом...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь