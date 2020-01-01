Коронавирус в Иране: умер первый чиновник
Неделю назад взятые анализы в тегеранской больнице подтвердили факт заражения чиновника коронавирусом.
Иранский чиновник, член совещательного органа при высшем руководителе Мохаммад Мирмохаммади стал жертвой коронавируса, пишет в понедельник, 2 марта, ISNA.
Мохаммад скончался в 72-летнем возрасте в больнице Тегерана. Он был госпитализирован в прошлое воскресенье с подозрением на коронавирус. В понедельник, 24 февраля, тест дал положительный результат на наличие вируса.
Как известно, в Иране из-за коронавируса погибли по меньшей мере 210 человек. При этом официальные власти подтверждают лишь 34 смерти от коронавируса и 388 случаев заболевания, тогда как источники в системе здравоохранения приводят другие данные.
Ранее Корреспондент писал, что в Иране из-за слухов о пораженных вирусом подожгли больницу.
Также известно, что среди заразившихся коронавирусом в Иране – вице-президент и пять депутатов парламента. Один парламентарий уже умер, по данным СМИ.
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