Коронавирус в Иране: умер первый чиновник

Неделю назад взятые анализы в тегеранской больнице подтвердили факт заражения чиновника коронавирусом.

Иранский чиновник, член совещательного органа при высшем руководителе Мохаммад Мирмохаммади стал жертвой коронавируса, пишет в понедельник, 2 марта, ISNA.

Мохаммад скончался в 72-летнем возрасте в больнице Тегерана. Он был госпитализирован в прошлое воскресенье с подозрением на коронавирус. В понедельник, 24 февраля, тест дал положительный результат на наличие вируса.

Как известно, в Иране из-за коронавируса погибли по меньшей мере 210 человек. При этом официальные власти подтверждают лишь 34 смерти от коронавируса и 388 случаев заболевания, тогда как источники в системе здравоохранения приводят другие данные.

Ранее Корреспондент писал, что в Иране из-за слухов о пораженных вирусом подожгли больницу.

Также известно, что среди заразившихся коронавирусом в Иране – вице-президент и пять депутатов парламента. Один парламентарий уже умер, по данным СМИ.

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