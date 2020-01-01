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Коронавирус в Иране: умер первый чиновник

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Неделю назад взятые анализы в тегеранской больнице подтвердили факт заражения чиновника коронавирусом.
Болезнь убила чиновника буквально за неделю
Болезнь убила чиновника буквально за неделю
 
Иранский чиновник, член совещательного органа при высшем руководителе Мохаммад Мирмохаммади стал жертвой коронавируса, пишет в понедельник, 2 марта, ISNA.
 
Мохаммад скончался в 72-летнем возрасте в больнице Тегерана. Он был госпитализирован в прошлое воскресенье с подозрением на коронавирус. В понедельник, 24 февраля, тест дал положительный результат на наличие вируса.
 
Как известно, в Иране из-за коронавируса погибли по меньшей мере 210 человек. При этом официальные власти подтверждают лишь 34 смерти от коронавируса и 388 случаев заболевания, тогда как источники в системе здравоохранения приводят другие данные.
 
Ранее Корреспондент писал, что в Иране из-за слухов о пораженных вирусом подожгли больницу.
 
Также известно, что среди заразившихся коронавирусом в Иране – вице-президент и пять депутатов парламента. Один парламентарий уже умер, по данным СМИ.

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Теги: Иран, жертвы, Тегеран, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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