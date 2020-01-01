В Израиле проходят третьи за год выборы в парламент

Минздрав Израиля перед голосованием выступил с заявлением о том, что граждане могут не бояться возможности заразиться коронавирусом из-за большого скопления людей.

В Израиле начались парламентские выборы – уже третьи за последние 12 месяцев. Об этом сообщает The Times of Israel в понедельник, 2 марта.

Более 10 тысяч избирательных участков открылись в 7:00 утра (время совпадает с киевским – ред.) по местному времени и будут работать до 22:00 вечера. В Израиле насчитывается почти 6,5 млн жителей, обладающих правом голосовать на выборах.

Выборы проходят на фоне вспышки типа коронавируса COVID-19 в мире. Минздрав Израиля перед голосованием выступил с заявлением о том, что граждане могут не бояться возможности заразиться из-за большого скопления людей. В ряде городов установлены особо охраняемые "избирательные палатки" для израильтян, которые из-за эпидемии коронавируса находятся под домашним карантином. Речь идет о 5630 израильтянах, вернувшихся на родину после зарубежных поездок.

"Всем остальным я говорю идти и голосовать, это абсолютно безопасно, вам не стоит беспокоиться", – завил глава Минздрава Моше Бар Симан-Тов.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства. Правительство для начала работы должно получить доверие большинства членов Кнессета – то есть минимум 61 человека из 120.

Ранее израильские политики дважды не смогли договориться о формировании коалиционного правительства, в связи с чем и были объявлены новые выборы. Предыдущие выборы прошли 9 апреля и 17 сентября 2019 года.

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