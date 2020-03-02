Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Юная модель подавилась шоколадом и умерла

Комментариев: 2
Трагедия произошла в Подмосковье. 17-летняя девушка с другом разговаривали и ели шоколад. Внезапно россиянка потеряла сознание и умерла.
Полиция подозревает, что виной смерти может быть не шоколад, а медпрепараты
Полиция подозревает, что виной смерти может быть не шоколад, а медпрепараты
youtube.com

В городе Котельники Московской области начинающая модель и участница конкурсов красоты скончалась после того, как подавилась шоколадом. Девушка умерла в подъезде, пишут российские СМИ.

17-летняя модель в подъезде одного из домов общалась со своим приятелем. Молодые люди ели шоколад. Неожиданно, по словам парня, девушка подавилась сладким батончиком и потеряла сознание.

Юноша вызвал карету скорой помощи. Однако приехавшие медики оказались бессильны. Россиянка скончалась.

Местные правоохранители устанавливают все обстоятельства неожиданной смерти несовершеннолетней. Подозревают, что причиной смерти девушки могло стать отравление медпрепаратами.

Ранее сообщалось, что австралийка умерла после конкурса по поеданию бисквитов.

Также Korrespondent.net писал, что в Португалии появилась шоколадная статуя Роналду.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, смерть, шоколад, модель, девушка, скорая помощь, Подмосковье
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
МаксимУм    02.03.2020, 13:23
Оценка:  +2
МаксимУм
рошен?
Колишній-східняк    02.03.2020, 13:31
Оценка:  +1
Колишній-східняк
огни москвы
Колишній-східняк    02.03.2020, 13:19
Оценка:  +3
Колишній-східняк
а їла б сало , все б було ок
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь