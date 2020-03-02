Юная модель подавилась шоколадом и умерла

Трагедия произошла в Подмосковье. 17-летняя девушка с другом разговаривали и ели шоколад. Внезапно россиянка потеряла сознание и умерла.

Полиция подозревает, что виной смерти может быть не шоколад, а медпрепараты youtube.com

В городе Котельники Московской области начинающая модель и участница конкурсов красоты скончалась после того, как подавилась шоколадом. Девушка умерла в подъезде, пишут российские СМИ.

17-летняя модель в подъезде одного из домов общалась со своим приятелем. Молодые люди ели шоколад. Неожиданно, по словам парня, девушка подавилась сладким батончиком и потеряла сознание.

Юноша вызвал карету скорой помощи. Однако приехавшие медики оказались бессильны. Россиянка скончалась.

Местные правоохранители устанавливают все обстоятельства неожиданной смерти несовершеннолетней. Подозревают, что причиной смерти девушки могло стать отравление медпрепаратами.

Ранее сообщалось, что австралийка умерла после конкурса по поеданию бисквитов.

Также Korrespondent.net писал, что в Португалии появилась шоколадная статуя Роналду.



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