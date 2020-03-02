В Португалии и Андорре впервые выявили коронавирус

Двое инфицированных мужчин ранее посещали Италию, еще один приехал на родину из Испании.

Больница, в которой госпитализирован инфицированный в Андорре Diari d'Andorra

На территории Португалии и Андорры выявлены первые случаи заражения коронавирусом COVID-19. О заболевших в Португалии сообщает издание Sabado со ссылкой на медицинские власти страны в понедельник, 2 марта.

Отмечается, что один из пациентов является врачом в больнице города Тамега-э-Суза и посещал северную Италию. Второй мужчина – работал в Испании.

Оба заболевших были направлены в больницу города Порту.

Также правительство Андорры подтвердило первый случай инфицирования коронавирусом в стране, сообщает издание Diari d'Andorra. Заразился 20-летний мужчина, который недавно прибыл из Италии. Он был госпитализирован с легкими симптомами заболевания в субботу. Его знакомых будут контролировать на возможность заражения.

Напомним, число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели. Всего число подтвержденных случаев заражения на территории Китая превысило 80 тыс.

По состоянию на утро понедельника за пределами Китая в 65 странах мира новым коронавирусом заразились 7169 человек, из них 104 умерли. Больше всего новых заболевших выявили в Южной Корее - 586 человек за последние сутки, на втором месте Италия с 240 новыми случаями, третий - Иран, где подтвердили 205

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