В Москве подтвердили наличие пациента с коронавирусом

Зараженный вирусом гражданин России недавно вернулся из Италии. Заболевание у него, по информации медиков, протекает в легкой форме.

В Москве подтвердили случай заражения коронавирусной инфекцией у гражданина России, вернувшегося из Италии. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в понедельник, 2 марта.

"2 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Российской Федерации", - сообщили в штабе, отметив, что заболевание проходит в легкой клинической форме.

Отметим, что в отчете Роспотребнадзора нет информации о больном. В ведомстве сообщают, что за период мониторинга в стране зарегистрировано только два случая инфицирования вирусом. Речь идет о двух гражданах Китая, которые прошли лечение в больницах Тюмени и Читы и были выписаны в середине февраля.

Напомним, число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели. Всего число подтвержденных случаев заражения на территории Китая превысило 80 тыс.

За пределами Китая в 65 странах мира новым коронавирусом заразились 7169 человек, из них 104 умерли. Больше всего новых заболевших выявили в Южной Корее - 586 человек за последние сутки, на втором месте Италия с 240 новыми случаями, третий - Иран, где подтвердили 205

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