Грузинский патриарх рассказал про видение о коронавирусе

Илия II заявил пастве, что ему явилось видение, согласно которому человечество сможет победить коронавирус.

Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II во время воскресной проповеди заявил пастве, что ему явилось видение о победе человечества над коронавирусом. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает Sputnik Грузия.

Патриарх рассказал, что видел, как человек огненного цвета на коне перелетел над его головой и исчез. Затем к нему подошел ребенок, плюнул на землю, смешал пальцем слюну и нарисовал крест у себя на лбу. По словам Илии II, это был знак о том, что люди смогут победить коронавирус.

Он призвал верующих не бояться и не терять присутствие духа и поблагодарил врачей за самоотверженный труд.

"Мы обращаем большое внимание сегодня на те события, которые возникли во всем мире в связи с коронавирусом. По словам патриарха, люди не знают, "от Бога или от зла" коронавирус. Одно хочу сказать вам, что без Господа это не произошло бы. И с помощью молитвы и благословения Господа мы сможем преодолеть этот недуг", - заявил патриарх.

Напомним, в Грузии подтвердили первый случай заражение новым типом коронавируса. По словам главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе, инфицированным является гражданин Грузии средних лет, который накануне приехал из Ирана через Азербайджан. Также министр заявила, что риска распространения вируса нет, так как в карантин будут помещены сотрудники, контактировавшие с ним.

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