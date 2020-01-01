Ветераны Приднестровья штурмуют здание Кабмина Молдовы

Протестующие требуют отставки правительства, назвав пророссийскую линию политики властей - предательством.

Молдавские ветераны войны в Приднестровье устроили акцию протеста против новой линии властей в отношении Приднестровья. Они требуют отставки правительства и президента Додона, сообщают молдавские СМИ.

Отмечается, что протестующие окружили вход в здание правительства и разбили стеклянные двери. По данным NewsMaker, протестующих несколько тысяч.

Собравшиеся под Кабмином требуют отставки правительства и добиваются встречи с его представителями. Они скандируют: "Мы - народ, Додон – предатель", "Кику на свалку, вместе с Чокоем", "Долой Додона", "Долой правительство".

Таким образом митингующие недовольны пророссийским курсом молдовского правительства и президента, а также последними заявлениями глава МИД Молдовы Аурелиу Чокоя, который сказал, что конфликт в Приднестровье удалось прекратить благодаря российской армии.

По данным сайта Deschide, протестующие также приняли декларацию, призывающую к немедленному и безоговорочному выводу российских войск с территории Молдовы, отставке министра иностранных дел Аурелиу Чокоя, а также к расширению прав ветеранов и членов их семей.

Сегодня, 2 марта в Молдове отмечают годовщину начала конфликта в Приднестровье. Протест организовал Национальный совет ветеранов войны.

Напомним, в конце ноября в Молдове старое правительство отправили в отставку и утвердили новый состав правительства и премьер-министра.

Новое правительство Молдовы было сформировано по итогам внеочередных выборов в парламент.

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