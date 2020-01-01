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На Филиппинах освободили десятки заложников в ТЦ

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Мужчина отпустил удерживаемых людей после того, как бывшее руководство извинилось перед ним за увольнение и согласилось уйти в отставку.
ТЦ в Маниле, где удерживали заложников
ТЦ в Маниле, где удерживали заложников
twitter.com/inquirerdotnet

В торговом центре в столице Филиппин Маниле освободили всех заложников, которых взял экс-охранник заведения. Об этом в понедельник, 2 марта сообщает Rappler.

Перед этим вооруженный мужчина - бывший охранник торгового центра - отпустил одного из заложников. Всего он удерживал в ТЦ порядка 30 человек. Отмечалось, что почти все заложники - сотрудники центра.

Как сообщалось, нападавший устроил стрельбу, один человек получил ранение и был доставлен в местную больницу.

В ходе переговоров с полицией захватчик потребовал организовать ему контакт со средствами массовой информации и бывшими коллегами. В результате установленной видео- и аудиосвязи руководство охранной службы, где ранее работал нападавший, принесло ему извинения и выразило готовность уйти в отставку.

Напомним, в феврале в одном из торговых центров Бангкока в Таиланде неизвестный открыл стрельбу, убив свою бывшую супругу и ранив свидетеля. 

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Теги: стрельба, заложники, Филиппины, Манила, захват заложников
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Источник: korrespondent.net

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