На Филиппинах освободили десятки заложников в ТЦ
В торговом центре в столице Филиппин Маниле освободили всех заложников, которых взял экс-охранник заведения. Об этом в понедельник, 2 марта сообщает Rappler.
Перед этим вооруженный мужчина - бывший охранник торгового центра - отпустил одного из заложников. Всего он удерживал в ТЦ порядка 30 человек. Отмечалось, что почти все заложники - сотрудники центра.
Как сообщалось, нападавший устроил стрельбу, один человек получил ранение и был доставлен в местную больницу.
В ходе переговоров с полицией захватчик потребовал организовать ему контакт со средствами массовой информации и бывшими коллегами. В результате установленной видео- и аудиосвязи руководство охранной службы, где ранее работал нападавший, принесло ему извинения и выразило готовность уйти в отставку.
Напомним, в феврале в одном из торговых центров Бангкока в Таиланде неизвестный открыл стрельбу, убив свою бывшую супругу и ранив свидетеля.
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