В ЕС повысили уровень риска заболевания коронавирусом

В 18 из 27 стран-членов блока зафиксировано 2100 случаев коронавируса, от болезни умерли 38 граждан Евросоюза.

В ЕС также создали группы по реагированию на коронавирус

Евросоюз официально повысил уровень риска от коронавируса с "умеренного" до "высокого". Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ВВС.

"Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПК) объявил сегодня, что уровень риска повысился с "умеренного" до "высокого" для людей в Европейском Союзе. Другими словами, вирус продолжает распространяться", - сказала она журналистам в Брюсселе.

Фон дер Ляйен также сообщила о создании "группы по реагированию на коронавирус" для борьбы с распространением заболевания по всей Европе.

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что в 18 из 27 стран-членов блока зафиксировано 2100 случаев коронавируса, от болезни умерли 38 граждан ЕС.

Ранее сообщалось, что на территории Португалии и Андорры выявлены первые случаи заражения коронавирусом COVID-19.

По состоянию на утро понедельника за пределами Китая в 65 странах мира новым коронавирусом заразились 7169 человек, из них 104 умерли. Больше всего новых заболевших выявили в Южной Корее - 586 человек за последние сутки, на втором месте Италия с 240 новыми случаями, третий - Иран, где подтвердили 205

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