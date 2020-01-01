В Китае пересадили легкие больному коронавирусом

Пересадка двух легких длилась пять часов. Органы пересадили 59-летнему мужчине, у которого коронавирус спровоцировал необратимую дисфункцию легких.

В Китае провели операцию по пересадке двух легких инфицированному коронавирусом

В городе Уси в провинции Цзянсу в Китае пациенту с коронавирусом пересадили легкие. Об этом сообщает Shine в понедельник, 2 марта.

Операцию провели на минувших выходных в Народной больнице города. Пятичасовую операцию провела бригада хирургов во главе с Чэнь Цзинъюем - ведущим специалистом в стране по пересадке легких.

Отмечается, что коронавирус у перенесшего операцию 59-летнего мужчины, страдавшего необратимой дисфункцией легких, выявили 26 января. Донорские легкие были получены от умершего пациента в другой провинции.

"Это была очень рискованная операция, так как все хирурги должны были находится в защитных костюмах в комнате, в которой в течение всей операции поддерживался режим отрицательного давления", - заявил Цзинъюй.

Сейчас пациент находится в стабильном состоянии, а пересаженные легкие хорошо насыщаются кислородом.

По состоянию на утро понедельника за пределами Китая в 65 странах мира новым коронавирусом заразились 7169 человек, из них 104 умерли. Больше всего новых заболевших выявили в Южной Корее - 586 человек за последние сутки, на втором месте Италия с 240 новыми случаями, третий - Иран, где подтвердили 205.

Также в ВОЗ оценили эффективность измерения температуры в борьбе с коронавирусом. Во всемирной медицинской организации рекомендуют делать упор на сборе деклараций, а не на измерении температуры.

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