"Талибан" объявил о возобновлении боевых операций в Афганистане

Талибы обещают, что не будут атаковать международные силы, расположенные на афганской территории.

Представители радикального движения Талибан объявили о возобновлении наступательных операций против сил безопасности Афганистана. Об этом сообщает AFP со ссылкой на официального представителя талибов Забихуллу Муджахида в понедельник, 2 марта.

"Снижение уровня насилия уже закончилось, и наши операции будут продолжаться в обычном режиме", – сказал представитель талибов.

Муджахид заверил, что движение не будет атаковать международные силы.

"В соответствии с нашим соглашением наши моджахеды не будут атаковать иностранные силы, но наши операции против сил режима в Кабуле продолжатся", – сказал он.

На прошлой неделе в Афганистане сохранялся режим "снижения насилия", который распространялся на военных США и НАТО, талибов и афганские силы безопасности. Эта инициатива предшествовала подписанию в Дохе представителями США и талибов мирного соглашения, которое призвано положить начало урегулированию вооруженного конфликта, продолжающегося в Афганистане уже без малого 20 лет.

Также сообщалось, что власти Афганистана и Талибан проведут масштабный обмен пленными, в котором будут задействованы тысячи человек. Также до 10 марта должен начаться межафганский диалог.

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