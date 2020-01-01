Frontex предоставит срочную помощь Греции в связи с наплывом беженцев

Агентство предоставит оборудование и дополнительных офицеров в связи с наплывом беженцев на границе с Турцией.

Агентство ЕС по охране границ Frontex начнет срочное вмешательство на внешних границах Греции из-за потока мигрантов из Турции, говорится в сообщении организации, опубликованном в понедельник, 2 марта.

"Исполнительный директор Frontex согласился сегодня начать срочное пограничное вмешательство, чтобы помочь Греции справиться с большим количеством мигрантов на ее внешних границах. Вчера вечером правительство Греции официально попросило Frontex начать срочное пограничное вмешательство на ее морских границах в Эгейском море", - говорится в сообщении.

Агентство уточняет, что "оперативное пограничное вмешательство предназначено для оказания немедленной помощи государству-члену ЕС, которое находится под исключительным давлением на своей внешней границе, особенно в связи с тем, что большое количество граждан стран, не входящих в ЕС, пытаются незаконно проникнуть на его территорию".

Frontex nfr;t ожидает массовых потоков мигрантов в Грецию - их будет трудно остановить.

"Учитывая быстро развивающуюся ситуацию на внешних границах Греции с Турцией, я решил согласиться на срочное пограничное вмешательство, запрошенное Грецией. Это часть мандата Frontex по оказанию помощи государству-члену, столкнувшемуся с исключительной ситуацией, с просьбой о срочной поддержке офицерами и оборудованием из всех государств-членов ЕС и стран, ассоциированных с Шенгенской зоной", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Frontex Фабриса Леггери.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщил, что Евросоюз предоставит Болгарии и Греции всю необходимую помощь для борьбы с миграционным кризисом на границе с Турцией, поскольку считает это общеевропейской проблемой.

Напомним, на прошлой неделе власти Турции объявили, что больше не будут препятствовать потоку мигрантов, которые хотят попасть в Европу. Решение было принято после того, как более 30 турецких солдат погибли в ходе обстрела силами режима Башара Асада в Идлибе.

Накануне греческие полицейские применили против мигрантов тяжелые водометы и слезоточивый газ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet