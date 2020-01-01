В Беларуси выявили три случая заражения коронавирусом

Результаты исследований намерены отправить в лабораторию ВОЗ на перепроверку, хотя уверены в их подлинности.

В Беларуси подтвердили с высокой степенью достоверности три случая заболевания коронавирусом, но намерены перепроверить данные в референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщила замглавы Минздрава Наталья Жукова, пишет в понедельник, 2 марта, Интерфакс.

По ее словам, ведомство решило направить полученные результаты экспертам ВОЗ.

"Мы проводим параллельные исследования, не в одной лаборатории, для того, чтобы убедиться и четко понимать, насколько достоверны наши результаты", - отметила Жукова.

Заболевшие выявлены в Минске и Витебске. В то же время более подробную информацию о них в Минздраве сообщить отказались, сославшись на конфиденциальность данных пациентов.

Медики заявлют, что пораженные новым типом коронавируса чувствуют себя удовлетворительно.

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