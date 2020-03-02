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В американском городке за ночь обледенели дома

Комментариев: 1
Всего за одну ночь дома жителей побережья озера Эри, расположенного на границе США с Канадой, покрылись толстым слоем наледи.
Обледеневшие дома в США
Обледеневшие дома в США
cnn.com

Дома людей, живущих на побережье американского озера Эри, стали похожи на ледяные скульптуры, а пейзаж, как будто стал взят из мультфильм "Холодное сердце". Об этом сообщает CNN.

На фотографиях видно, как дома сковало льдом. Толщина ледяной корки на зданиях достигает 90 сантиметров. Люди беспокоятся, что такое обледенение может разрушить их жилища.

Причиной такого сильного обледенения стал штормовой ветер и волны. Брызги воды летели в воздух и попадали на дома. Вся накопившаяся влага на стенах превратилась в гигантские сосульки.

 

Cмотрите фотогалерею: Обледенелые дома в США

 

Ранее сообщалось, что на Харьковщине рыбаки дважды за день проваливались под лед, есть жертва. Также Корреспондент.net писал о том, в Башкирии из воды вытащили табун лошадей.
 
 

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Теги: США, фото, стихия, лед, непогода
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
xapi3mat    02.03.2020, 18:48
Оценка:  +6
xapi3mat
видно полюс сместился от евразии к амеерике!
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