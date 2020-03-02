В американском городке за ночь обледенели дома
Всего за одну ночь дома жителей побережья озера Эри, расположенного на границе США с Канадой, покрылись толстым слоем наледи.
Дома людей, живущих на побережье американского озера Эри, стали похожи на ледяные скульптуры, а пейзаж, как будто стал взят из мультфильм "Холодное сердце". Об этом сообщает CNN.
На фотографиях видно, как дома сковало льдом. Толщина ледяной корки на зданиях достигает 90 сантиметров. Люди беспокоятся, что такое обледенение может разрушить их жилища.
Причиной такого сильного обледенения стал штормовой ветер и волны. Брызги воды летели в воздух и попадали на дома. Вся накопившаяся влага на стенах превратилась в гигантские сосульки.
Cмотрите фотогалерею: Обледенелые дома в США
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