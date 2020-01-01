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Беларусь и РФ продлили контракт на поставки газа

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Подписанное соглашение открывает возможность для дальнейших поставок газа в Белоруссию в 2020 году.
Беларусь будет получать газ по цене $127 за тыс. куб. м
Беларусь будет получать газ по цене $127 за тыс. куб. м
teleskop-by.org

Беларусь и РФ подписали протокол об изменении в соглашение о порядке формирования цен на поставку российского газа и его транспортировке по газопроводам на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

Этот документ, по информации пресс-службы, открывает возможность для сотрудничества между странами в 2020 году.

"Документ открывает возможность для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между странами в сфере поставок газа в Белоруссию в 2020 году", - отмечает ведомство.

Минэнерго отмечает, что протокол о внесении изменений в соглашение от 25 ноября 2011 года был подписан министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком и послом Беларуси в России Владимиром Семашко.

Как известно, в конце 2019 года Москве и Минску удалось договориться о ценах на газ только на первые два месяца 2020 года.

Ежегодно Беларусь ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. При этом Минск неоднократно предлагал снизить цену на газ до уровня Смоленской области РФ.

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Теги: Россия, газ, Беларусь, РФ, газовые контракты, газовые переговоры
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Источник: korrespondent.net

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