В Грецию прорвались 100 тысяч беженцев из Сирии

Более 110 тысяч сирийских беженцев прорвались в Грецию. Они переправляются через реку Мерич, либо по суше, либо проделывая.

На территорию Греции попали более 110 тыс. сирийских беженцев. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"По состоянию на 13:50 по местному времени число беженцев, покинувших нашу страну через провинцию Эдирне (граничит с Грецией - ред.), достигло 117 тыс. 677 человек", - написал министр в Twitter.

Они попадают в Грецию, переправляясь через реку Мерич, либо по суше, либо проделывая бреши в пограничной изгороди, сообщает газета Sabah.

Ранее сегодня президент Турции Тайип Эрдоган предупредил Европу о миллионах беженцев.

Напомним, на прошлой неделе власти Турции объявили, что больше не будут препятствовать потоку мигрантов, которые хотят попасть в Европу. Решение было принято после того, как более 30 турецких солдат погибли в ходе обстрела силами режима Башара Асада в Идлибе.

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