Во Франкфурте приостанавливали работу аэропорта из-за дрона

Самый загруженный аэропорт Германии не работал почти два часа, когда один из пилотов заметил неподалеку беспилотник.

Работу аэропорта Франкфурта останавливали почти на два часа из-за появления дрона

Во Франкфурте в течение двух часов не работал аэропорт, когда рядом с ним заметили беспилотник. Об этом сообщает AP в понедельник, 2 марта.

По словам одного из пилотов, беспилотник пролетел над южной частью аэропорта около 11.15 утра. В связи с этим аэропорт закрыли, а полиция обыскивала район с помощью вертолета.

Аэропорт возобновил работу в 13.00, но полиция продолжает расследование.

Аэропорт во Франкфурте является одним из самых загруженных в стране. Несколько рейсов пришлось отменить или перенаправлены, в том числе самолет с губернатором западногерманской земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лаше, который возвращался из поездки в Израиль.

Аналогичный случай произошел всего несколько недель назад. Тогда аэропорт Франкфурта был закрыт примерно на час из-за обнаружения беспилотника, а в 2019 году там было зарегистрировано около 28 случаев обнаружения дронов.

Напомним, что ранее в аэропорту Борисполь эвакуировали пассажиров. В одном из терминалов правоохранители нашли подозрительный предмет. После проверки аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

Также сообщалось, что из-за урагана самолет в последний миг отменил посадку в Лондоне. Самолет наклоняло из стороны в сторону, когда он шел на посадку. Лайнер приземлился, несколько секунд проехал по земле, а затем вновь взлетел.

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