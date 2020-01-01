США вывели из-под санкций ряд российских компаний

Обе фирмы попали под санкции, введенные США в 2017 году в связи с ядерной программой Северной Кореи.

Отметим, в феврале в США объявили о введении санкций против Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро за торговлю венесуэльской нефтью. В РФ их назвали незаконными.

Также США ввели санкции против предприятий оборонки РФ. Российские предприятия, по мнению Вашингтона, "нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожени".