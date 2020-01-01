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США вывели из-под санкций ряд российских компаний

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Американский минфин исключил из санкционного списка российские компании, которые попали в него из-за ядерной программы КНДР.
США вывели из-под санкций ряд российских компаний
Минфин США в понедельник, 2 марта, исключил из санкционных списков две российские компании.
 
 
При этом Независимую нефтегазовую компанию (ННК) исключили в качестве трех юридических лиц с различающимися названиями, а ее дочернюю структуру - ННК-Приморнефтепродукт - в качестве четырех юридических лиц.
 
Обе фирмы попали под санкции, введенные США в 2017 году в связи с ядерной программой Северной Кореи.

Отметим, в феврале в США объявили о введении санкций против Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро за торговлю венесуэльской нефтью. В РФ их назвали незаконными.

Также США ввели санкции против предприятий оборонки РФ. Российские предприятия, по мнению Вашингтона, "нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожени".

 

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Теги: Россия, США, Северная Корея, санкции, КНДР, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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