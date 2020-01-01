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У сотрудника ВОЗ обнаружили коронавирус

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Инфицированным новым типом коронавируса оказался сотрудник иранского подразделения ВОЗ. Заболевание протекает в легкой форме.
Заболевание у сотрудника ВОЗ проходит в легкой форме
Заболевание у сотрудника ВОЗ проходит в легкой форме
aa.com.tr
 
Сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заражен коронавирусом COVID-19, о чем стало известно в сообщение организации в Twitter в понедельник, 2 марта.
 
Пресс-служба ВОЗ пишет со ссылкой на главу организации Тедроса Аданома Гебреисуса, что положительный результат на коронавирус получил сотрудник иранского подразделения организации. 
 
Отмечается, что у инфицированного заболевание протекает в легкой форме.
 
Еще накануне известно о случаях заражения новым типом коронавируса в трех странах. Речь идет о выявлении заболевших в Тунисе, Иордании и Саудовской Аравии.
 
Напомним, в понедельник стало известно, что в Иране из-за заражения коронавирусом умер первый чиновник.
 
Также сообщалось, что в Иране вице-президент заразилась коронавирусом.

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Теги: Иран, ВОЗ, инфекция, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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