У сотрудника ВОЗ обнаружили коронавирус
Инфицированным новым типом коронавируса оказался сотрудник иранского подразделения ВОЗ. Заболевание протекает в легкой форме.
Сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заражен коронавирусом COVID-19, о чем стало известно в сообщение организации в Twitter в понедельник, 2 марта.
Пресс-служба ВОЗ пишет со ссылкой на главу организации Тедроса Аданома Гебреисуса, что положительный результат на коронавирус получил сотрудник иранского подразделения организации.
Отмечается, что у инфицированного заболевание протекает в легкой форме.
Еще накануне известно о случаях заражения новым типом коронавируса в трех странах. Речь идет о выявлении заболевших в Тунисе, Иордании и Саудовской Аравии.
Напомним, в понедельник стало известно, что в Иране из-за заражения коронавирусом умер первый чиновник.
Также сообщалось, что в Иране вице-президент заразилась коронавирусом.
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