У сотрудника ВОЗ обнаружили коронавирус

Инфицированным новым типом коронавируса оказался сотрудник иранского подразделения ВОЗ. Заболевание протекает в легкой форме.

Заболевание у сотрудника ВОЗ проходит в легкой форме aa.com.tr

Сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заражен коронавирусом COVID-19, о чем стало известно в сообщение организации в Twitter в понедельник, 2 марта.

Пресс-служба ВОЗ пишет со ссылкой на главу организации Тедроса Аданома Гебреисуса, что положительный результат на коронавирус получил сотрудник иранского подразделения организации.

Отмечается, что у инфицированного заболевание протекает в легкой форме.

Еще накануне известно о случаях заражения новым типом коронавируса в трех странах. Речь идет о выявлении заболевших в Тунисе, Иордании и Саудовской Аравии.

Напомним, в понедельник стало известно, что в Иране из-за заражения коронавирусом умер первый чиновник.

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