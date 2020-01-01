В России полсотни человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Москве уточняют диагноз у 24 человек после контактов с заболевшим, а в Петербурге 26 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус.

После контактов с зараженным коронавирусом Covid-19 в Москве госпитализировали 24 человека и 83 поместили в карантин, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

"Сегодня врачи подтвердили первый случай новой коронавирусной инфекции Covid-19. Коронавирус был выявлен у москвича, прилетевшего из Италии. Сейчас он находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение. Заболевание протекает в легкой форме", - сообщил мэр.

Он отметил, что в течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека - родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом.

"Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека", - написал Собянин.

Также в Петербурге количество человек, госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию, достигло 26 человек. Все они лежат на карантине в больнице имени Боткина.

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