В Китае впервые зафиксировали случай "привезенного" коронавируса

Впервые женщина с коронавирусом прибыла в Китай из Италии, а не наоборот. Пациентка приехала из Милана в Цингтиан.

В Китае зафиксировали первый случай "обратного заражения" коронавирусом из Италии Синьхуа

Первый случай "обратного заражения" коронавирусом зафиксировали в Китае. Об этом сообщает ANSA в понедельник, 2 марта.

"Восточнокитайская провинция Чжэцзян сообщила о первом случае "обратного заражения" коронавирусом из Италии", - сказано в публикации.

Как сообщила местная комиссия по здравоохранению, 31-летняя женщина по фамилии Ван вернулась из Милана в город Цингтиан, провинции Чжэцзян, 28 февраля. Позже результаты ее анализов на коронавирус оказались положительными.

На утро понедельника за пределами Китая в 65 странах мира новым коронавирусом заразились 7169 человек, из них 104 умерли. Больше всего новых заболевших выявили в Южной Корее - 586 человек за последние сутки, на втором месте Италия с 240 новыми случаями, третий - Иран, где подтвердили 205.

Также в ВОЗ оценили эффективность измерения температуры в борьбе с коронавирусом. Во всемирной медицинской организации рекомендуют делать упор на сборе деклараций, а не на измерении температуры.

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