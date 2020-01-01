В Мюнхене женщинам будут частично оплачивать ночные такси

Покрывать часть расходов на такси женщинам будут городские власти, чтобы женщины чувствовали себя в безопасности в ночное время.

Городские власти Мюнхена, Германия, начали компенсировать часть расходов женщин на поездки в такси в ночное время. Об этом сообщает DW в понедельник, 2 марта.

Теперь любая женщина в городе в возрасте от 16 лет может получить ваучер на пять евро. Воспользоваться скидкой могут как жительницы Мюнхена, так и туристки. Главное условие - скидки распространяются на поездки с 22 часов до 6 утра, и пассажирку должны доставить домой (в том числе и в пригород).

Бумажные сертификаты на пять евро раздают в информационном центре городской ратуши, а также в центрах обслуживания населения. Количество ваучеров на одного человека не ограничено, но за один визит посетительница получает на руки три таких билета. Для одной поездки можно использовать один ваучер.

На проект предусмотрен миллион евро. Если этот подход докажет свою эффективность, то бумажные ваучеры заменят приложением для смартфона.

Цель проекта состоит в том, что женщины чувствовали себя в безопасности в ночное время. Стоимость поездки на такси немалая, поэтому в городской власти пошли навстречу женщинам.

"Мы не хотим, чтобы женщины чувствовали себя ограниченными в свободе собственного передвижения", - заверил местный чиновник.

Напомним, что ранее индиец изобрел защищающую от насильников губную помаду. Студент представил свое изобретение, замаскированное под губную помаду, и способное отпугнуть от женщины насильников или грабителей.

Также сообщалось, что в Шотландии прокладки и тампоны станут бесплатными. Шотландия стала первой в мире страной, сделавшей средства личной гигиены бесплатными для женщин.

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