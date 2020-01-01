Из-за коронавируса Венецианская комиссия отменила заседание
Венецианская комиссия решила отменить пленарное заседание в связи с распространением коронавируса Covid-19 в Италии. Об этом сообщает пресс-служба комиссии в Twitter в понедельник, 2 марта.
Заседание должно было состояться 20-21 марта. Все срочные документы будут утверждаться в письменном виде, подчеркнули в комиссии.
"Из-за распространения коронавируса на севере Италии расширенное бюро Венецианской комиссии приняло решение не проводить пленарное заседание или другие обычные заседания в Венеции, а вместо этого наиболее срочные мысли, запрошенные государствами, и непротиворечивые тексты будут утверждаться в письменной форме", - сказано в сообщении.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в Италии превысило 1,5 тысячи, 34 человека скончались.
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