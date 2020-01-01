Джонсон считает, что коронавирус быстро распространится по Британии

Премьер-министр Соединенного Королевства уверен, что лучшая защита от COVID-19 - вода и мыло. Он же советует мыть руки так долго, чтоб успеть дважды спеть песенку С Днем рождения.

Британский премьер-министр Борис Джонсон назвал высокой вероятность широкого распространения коронавируса в Великобритании. Об этом говорится в его заявлении, представленном общественности в понедельник, 2 марта, по случаю предстоящей публикации стратегии страны по предотвращению на территории страны эпидемии заболевания.

"Мы согласовали план, детали которого я представлю сегодня, так что даже если вирус распространится, мы будем готовы сделать все необходимые шаги, чтобы ограничить его наступление и защитить тех, кто в этом больше всего нуждается", - заявил глава правительства.

Однако сам премьер настаивает, что лучшая защита от инфекций – мыло. Именно эта рекомендация должна стать основным пунктом масштабной информационной кампании в Великобритании, рассказывающей населению о том, как нужно защищаться от вируса. Она будет запущена позднее на этой неделе.

В Великобритании к настоящему моменту зафиксировано 40 случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом. Большинство из них (37) приходится на Англию, где также подтверждены как минимум четыре случая передачи вируса на территории страны. Еще по одному случаю зафиксированы в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии.

Ранее стало известно, что Борис Джонсон женится на своей подруге Кэрри Симондс. Кроме того, пара ожидает ребенка.

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