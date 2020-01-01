Афины опровергают обвинение в убийствах

Официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас назвал заявление турецкой стороны об убийстве двух мигрантов очередной "лживой информацией".

Правительство Греции во вторник, 3 марта опровергло заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о якобы убийстве греческими военными двух мигрантов на греко-турецкой границе.

"Греческие пограничные силы не стреляли в людей, пытающихся незаконно проникнуть в Грецию. Все это является ничем иным, как грубой и преднамеренной дезинформацией: Fake News", - написал официальный представитель греческого правительства в своем Twitter

Ранее, президент Турции заявил об убийстве двух мигрантов греческими силовиками.

"Сегодня греческие силы безопасности убили двух беженцев, еще один - тяжело ранен. Мы стали свидетелями бесчеловечного отношения греческих властей к мигрантам, это еще больше ухудшило ситуацию", - утверждал Эрдоган.

С пятницы ситуация с мигрантами на сухопутной и морской границах с Турцией резко обострилась. Греческие силовики уже предотвратили более 20 тысяч попыток проникновения нелегальных мигрантов и беженцев из Турции, сообщила в понедельник газета " Этнос " со ссылкой на правительственные источники.

Также около тысячи мигрантов, приплывших на лодках с турецкого побережья, высадились с воскресенья на греческих островах, информировала в понедельник газета Iefimerida со ссылкой на греческую береговую охрану.

Напомним, Анкара решила не останавливать сирийских беженцев , которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов дано указание бездействовать в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Такое решение было принято после инцидента с гибелью турецких солдат в сирийской провинции Идлиб.

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