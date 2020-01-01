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На Кубе грузовик въехал в толпу людей

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По меньшей мере два человека погибли, 20 пострадали. ЧП произошло на востоке страны в провинции Гуантанамо .
На Кубе грузовик врезался в толпу
На Кубе грузовик врезался в толпу
pixabay.com

Больше 20 человек пострадали после того, как грузовик въехал в толпу людей в провинции Гуантанамо в восточной части острова. Об этом в понедельник, 2 марта сообщил интернет-портал Cubadebate.

Отмечается, что пострадавшие находились в темное время суток непосредственно на проезжей части. Грузовой автомобиль двигался в это время с выключенными фарами. Все получившие травмы доставлены в госпиталь и находятся под наблюдением врачей. Про состояние водителя грузовика не сообщают.  

По официальным данным правительства Кубы, на острове ежедневно происходит в среднем 31 дорожно-транспортное происшествие.

В большинстве случаев, аварии на острове происходят из-за невнимательности водителей, превышения скорости, плохого состояния дорог, а также серьезной изношенности автопарка страны. Возраст многих машин на кубинских дорогах превышает 50 лет.

Напомним, в начале 2020 года США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы. В ноябре прошлого года США ввели санкции против министра внутренних дел Кубы.

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Теги: Куба, авария, грузовик
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Источник: korrespondent.net

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