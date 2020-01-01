Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коронавирус в Китае: число жертв возросло до 2943

Комментариев: 0
По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, выздоровели более 47 тысяч человек.
За сутки в Китае зафиксирована 31 смерть
За сутки в Китае зафиксирована 31 смерть

Число жертв COVID-19 в Китае за последние сутки возросло на 31 до 2943 человек. В то же время, выздоровели более 47,2 тысяч человек. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 2 марта, сообщении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

Как отмечает ведомство, за сутки была зафиксирована 31 смерть, почти 2,8 тысяч человек выписаны из больниц. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае составляет более 80,1 тысяч человек.

Все случаи летальных исходов были зарегистрированы в провинции Хубэй, из них 24 - в Ухане. Число зараженных в Хубэе возросло на 114.

Ранее из-за из-за сокращения количества заболеваний новым вирусом, власти китайского города Ухань закрыли временную больницу специально построенную для борьбы с эпидемией коронавируса. 

Также сообщалось, что медики в госпитале в Ухане станцевали для больных коронавирусом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, Китай, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь