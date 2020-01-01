Коронавирус в Китае: число жертв возросло до 2943

По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, выздоровели более 47 тысяч человек.

Число жертв COVID-19 в Китае за последние сутки возросло на 31 до 2943 человек. В то же время, выздоровели более 47,2 тысяч человек. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 2 марта, сообщении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

Как отмечает ведомство, за сутки была зафиксирована 31 смерть, почти 2,8 тысяч человек выписаны из больниц. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае составляет более 80,1 тысяч человек.

Все случаи летальных исходов были зарегистрированы в провинции Хубэй, из них 24 - в Ухане. Число зараженных в Хубэе возросло на 114.

Ранее из-за из-за сокращения количества заболеваний новым вирусом, власти китайского города Ухань закрыли временную больницу специально построенную для борьбы с эпидемией коронавируса.

Также сообщалось, что медики в госпитале в Ухане станцевали для больных коронавирусом.

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