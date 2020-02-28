Заключенные переделали двор тюрьмы в бассейн

Позже они объяснили свой поступок тем, что им было жарко, в стране проходил карнавал и им хотелось веселья.

Заключенные Центра социальной реабилитации в эквадорском городе Куэнка превратили тюремный двор в бассейн, а затем устроили игры в воде, сообщила в понедельник, 2 марта, газета La Republica.

Оставшись без присмотра надзирателей, заключенные вывели из строя дренажные отверстия, закрыли их мусором, заполнили внутренний двор водой. В результате этого, они получили открытый бассейн площадью в несколько десятков квадратных метров.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как осужденные плавают, играют в мяч и ныряют в воду. Импровизированную вышку они устроили из щита для баскетбола.

Al mal tiempo, buena cara:

Autoridades investigan si el patio de la c'arcel de Turi, en Cuenca, Ecuador fue convertido en una piscina.



Los reos habr'ian llenado con agua el patio.pic.twitter.com/vPrVPvJtzw — AJ+ Espa~nol (@ajplusespanol) February 28, 2020

Охранников при этом поблизости не видно. Власти начали расследование.

Как сообщалось ранее, полиция британского графства Суррей решила применить весьма оригинальный метод оповещения граждан о разыскиваемых преступниках. Фотографии злоумышленников правоохранители стали размещать на поверхности блинов

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