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Заключенные переделали двор тюрьмы в бассейн

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Позже они объяснили свой поступок тем, что им было жарко, в стране проходил карнавал и им хотелось веселья.
 
Заключенные Центра социальной реабилитации в эквадорском городе Куэнка превратили тюремный двор в бассейн, а затем устроили игры в воде, сообщила в понедельник, 2 марта, газета La Republica.
 
Оставшись без присмотра надзирателей, заключенные вывели из строя дренажные отверстия, закрыли их мусором, заполнили внутренний двор водой. В результате этого, они получили открытый бассейн площадью в несколько десятков квадратных метров.
 
На опубликованных в Сети кадрах видно, как осужденные плавают, играют в мяч и ныряют в воду. Импровизированную вышку они устроили из щита для баскетбола.
 
 
Охранников при этом поблизости не видно. Власти начали расследование. 
 
Как сообщалось ранее, полиция британского графства Суррей решила применить весьма оригинальный метод оповещения граждан о разыскиваемых преступниках. Фотографии злоумышленников правоохранители стали размещать на поверхности блинов.

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Теги: тюрьма, Эквадор, бассейн
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Источник: korrespondent.net

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