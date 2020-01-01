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Японцев призвали не сеять панику и не создавать дефицита туалетной бумаги

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В японских соцсетях распространились слухи о том, что китайская туалетная бумага заканчивается, а новую не привезут. В вопрос пришлось вмешаться правительству.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министру Японии Синдзо Абэ пришлось в ходе пресс-конференции во вторник, 3 марта, прокомментировать ситуацию вокруг исчезновения из магазинов туалетной бумаги и салфеток. 
 
"Ложные слухи продолжают распространяться. Я убедительно прошу не поддаваться на них и не скупать в панике товары. В стране достаточный запас", - отметил он.
 
Министр также сообщил, что правительство оказывает экономическую помощь предпринимателям в наращивании производства защитных медицинских масок и иных необходимых гигиенических средств.
 
Ажиотажный спрос на туалетную бумагу в Японии сохраняется уже не первую неделю. В магазинах ее мгновенно раскупают. 
 
По данным правительства, в Японии с населением чуть менее 127 млн человек ежегодно производится более 1 млн тонн туалетной бумаги.
 
Ранее сообщалось, что количество новых случаев заболевания коронавирусом в мире выросло в разы. Особую озабоченность ВОЗ вызывает вспышка болезни в Южной Корее, Италии, Иране и Японии.
 

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Теги: Япония, туалетная бумага, Ажиотаж
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Источник: korrespondent.net

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