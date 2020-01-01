Сотрудников китайских СМИ в США ждет сокращение

Количество работников китайских средств массовой информации на территории США хотят уменьшить с 160 до 100.

Администрация президента США Дональда Трампа решила сократить число граждан КНР, которым разрешено работать в американских офисах китайских государственных СМИ. Об этом в понедельник, 2 марта сообщает Reuters

Ограничение вступит в силу 13 марта. Оно касается сотрудников агентства Синьхуа, Китайской глобальной телевизионной сети, China Radio International и China Daily Distribution Corp.

“В течение многих лет правительство КНР осуществляло жесткие надзоры, преследования и запугивания в отношении американских и других иностранных журналистов, действующих в Китае”, — приводит слова госсекретаря США Майк Помпео агентство.

Посол Пекина в ООН Лю Цзеи назвал данную инициативу американских властей неуместной.

Ранее, 19 февраля власти КНР аннулировали аккредитацию трех журналистов The Wall Street Journal в Пекине из-за публикации статьи с заголовком Китай — настоящий больной Азии о средствах борьбы с коронавирусом. После того как редакция отказалась принести извинения, китайское правительство потребовало от них покинуть территорию страны в течение пяти дней.

Ранее компания Twitter рекомендовала своим сотрудникам, которые находятся по всему миру, работать из дома, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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